Dritte Ehe vorbei: Robin Wright reicht die Scheidung ein!

Robin Wright (56) ist wohl wieder zu haben! Vor etwa vier Jahren war die ehemalige House of Cards-Darstellerin erneut vor den Traualtar getreten: Nachdem ihre Ehen mit Dane Witherspoon und Sean Penn (62) gescheitert waren, hoffte sie, in Clément Giraudet ihren Mr. Right gefunden zu haben. Doch auch diese Ehe sollte offenbar nicht für die Ewigkeit sein: Robin hat nun angeblich die Scheidung eingereicht.

Wie TMZ berichtet, wird in den Scheidungsunterlagen der 31. Juli dieses Jahres als Trennungszeitpunkt genannt. Als Grund für das Ehe-Aus sind "unüberbrückbare Differenzen" angegeben – weitere Details sind bislang nicht bekannt. Laut des Ehevertrags sollen beide Parteien das Vermögen behalten, das sie mit in die Ehe gebracht haben. Bisher hat sich jedoch keiner der beiden dazu geäußert.

Robin und Clément waren im Jahr 2017 zusammengekommen. Nur wenige Monate später hatten sie sich im kleinsten Familienkreis in Frankreich das Jawort gegeben. Mit einer Dauer von vier Jahren ist ihre Ehe fast genauso kurz gewesen wie die mit Dane Witherspoon. Mit Sean Penn, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, war die Schauspielerin hingegen 14 Jahre lang verheiratet.

Getty Images Robin Wright, Schauspielerin

Getty Images Robin Wright im Januar 2019 in Los Angeles

Getty Images Robin Wright und Sean Penn im Jahr 2009

