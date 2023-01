Nach Liebes-Gerüchten: Sean Penn und Robin sind nur Freunde

Was ist an den Gerüchten dran? 1996 gaben sich Sean Penn (62) und Robin Wright (56) das Jawort. In den darauffolgenden Jahren krönten sie ihre Liebe mit den Geburten ihrer Kinder Dylan (31) und Hopper (29). Das ewige Liebes-Glück sollte es allerdings nicht werden: 2010 trennten sich Sean und Robin. Doch vor wenigen Tagen wurden Bilder veröffentlicht, die ein Liebes-Comeback vermuten ließen. Doch trotz des gemeinsamen Ausflugs soll die Beziehung zwischen Sean und Robin weiterhin platonisch sein!

Das behauptete nun zumindest ein Insider gegenüber People: "Sie sind beide im Moment Single und verstehen sich großartig." Und obwohl die beiden Schauspieler wahrscheinlich nicht wieder ein Paar werden, plauderte die Quelle auch aus, dass Sean seine Ex immer noch als die "Liebe seines Lebens" sehe: "Er bedauert viele Dinge, die während ihrer Ehe passiert sind. Er genießt es, jetzt Zeit mit ihr zu verbringen."

Bereits in der Vergangenheit sorgte der 62-Jährige für eine Menge Beziehungswirrwarr: Nachdem Sean und seine dritte Ehefrau Leila George (30) ihre Trennung nach nur 15 Monaten Ehe bekannt gaben, wurden sie im Juni vergangenen Jahres vertraut in einem Restaurant gesehen. Bis heute wurde nicht geklärt, was es mit diesem Treffen auf sich hatte.

Getty Images Robin Wright und ihr Ex-Mann Sean Penn

Getty Images Sean Penn und Robin Wright im Jahr 2003

Getty Images Sean Penn und Leila George, März 2020

