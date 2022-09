Helene Fischers Weihnachtsshow fällt aus: Das ist der Grund!

Helene Fischer (38) äußert sich nun selbst zum Ausfall ihrer Weihnachtsshow! 2011 wurde die "Helene Fischer Show" zum ersten Mal ausgestrahlt. Seitdem begeisterte die Schlagersängerin die Zuschauer Jahr für Jahr mit internationalen Stars und tollen Performances in der Weihnachtszeit. Im letzten Jahr musste das TV-Spektakel aber tragischerweise ausfallen – genau wie in diesem Jahr. Nun erklärte Helene selbst die Gründe dafür!

"Ich bedaure es sehr, dass wir unsere Weihnachtsshow absagen mussten. Es ist in diesem Jahr alles noch zu ungewiss, weil man nicht weiß, was da im Herbst wieder auf uns zukommen mag. Wir haben uns deshalb schmerzhaft gegen die Show entschieden", erklärte die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin Bild – man könne nämlich nicht abschätzen, ob und was für Einschränkungsmaßnahmen es in diesem Jahr geben werde.

Dass das Spektakel im Dezember nicht stattfinden kann, stimmt Helene selbst sehr traurig. "Die Menschen haben eine hohe Erwartung an diese Show, ich wahrscheinlich am meisten. Es ist für mich der krönende Abschluss des Jahres mit vielen internationalen Gästen und natürlich auch ein immenser logistischer und finanzieller Aufwand", ergänzte sie abschließend.

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei ihrem Konzert in München, August 2022

Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Anzeige

Getty Images Helene Fischer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de