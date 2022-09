Jenny Elvers plaudert aus: Ihr Sohn Paul ist jetzt verliebt!

Jenny Elvers (50) freut sich für ihren Sohn! Die Moderatorin sorgte in den vergangenen Monaten für ein Liebes-Wirrwarr: Während ihrer Teilnahme bei Club der guten Laune lernte die Blondine Marc Terenzi (44) kennen und die beiden verliebten sich ineinander. Doch das Glück schien nur von kurzer Dauer zu sein und die zwei trennten sich. Seitdem geht die Schauspielerin als Single durchs Leben. Das gilt nicht für ihren Nachwuchs – denn Paul Elvers ist jetzt in festen Händen!

Die 50-Jährige zeigte sich vergangenen Samstag mit ihrem Sohn und ihrem Ex-Mann Alex Jolig (59) auf einem Event. Paul soll die Veranstaltung nicht nur mit seinen Eltern besucht haben: Das Newsportal Tag24 berichtet, dass der 21-Jährige in Begleitung seiner Freundin gewesen sein soll. Seine Liebste blieb unerkannt und präsentierte sich nicht auf dem roten Teppich. "Wir halten sie komplett aus der Öffentlichkeit heraus", bestätigte Jenny die Beziehung.

Paul scheint in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter zu treten: Vergangenes Jahr nahm der Hamburger bei Kampf der Realitystars teil. "Alleine vor der Kamera zu stehen, ist für mich nichts Neues", berichtete er im Promiflash-Interview. Für Paul war die Teilnahme an dem Format die richtige Entscheidung: "Es war eine superschöne Erfahrung, die ich nicht so schnell vergessen werde."

Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul bei der Berlinale, 2020

Instagram/paul_elvers Paul Elvers, Juni 2020

RTLZWEI Paul Elvers bei "Kampf der Realitystars"

