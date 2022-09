"Vom Glück verfolgt": Salvatore Vassallo ist wieder verliebt

Salvatore Vassallo schwebt wieder auf Wolke sieben! In Sachen Liebe erlebte der ehemalige Temptation Island-Kandidat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Mit seiner Ex-Partnerin Christina Dimitriou (30) ging er alles andere als im Guten auseinander, auch Flirts nach der Beziehung sollten nicht von langer Dauer sein. Im Sommer 2022 wanderte er dann nach Mallorca aus. Nun scheint der Player sein Glück auf der sonnigen Insel aber gefunden zu haben: Salvatore ist offenbar vom Markt, wie er Promiflash verrät!

Gegenüber Promiflash plaudert Salvatore aus, dass er in Cala Ratjada auf Mallorca jemanden kennengelernt hat: "Eine tolle Frau, womit ich niemals gerechnet habe. Ich bin halt vom Glück verfolgt." Aber woher weiß Salvatore, dass die Dame die Richtige ist? "Ich schätze an dieser Frau besonders, dass sie eine sehr gute, loyale und safe treue Frau ist. Die mir nichts vorspielen oder beweisen muss. Sie weiß, was sie will und wie ihre Zukunft aussehen soll – und das ist verdammt sexy", schwärmt der Muskelmann in den höchsten Tönen von seiner neuen Flamme.

Ein Problem gibt es dabei: Salvatores Auserwählte lebt in Deutschland. Zu ihm ziehen kann sie aber nicht. "Deswegen komme ich eher auch zurück", betont er – konkrete Pläne für eine gemeinsame Wohnung gibt es jedoch noch nicht. "Ich lasse mir allgemein sehr viel Zeit mit ihr, wir sind frisch zusammen, und da gibt es absolut nichts zu überstürzen. Meinen Kopf hat sie, aber mein Vertrauen muss sie sich noch zu 110 Prozent verdienen", macht er deutlich.

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

privat Salvatore Vassallo, Reality-TV-Darsteller

