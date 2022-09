Wegen Gigi? Leo DiCaprio war während Fashion Week in Mailand

Sind Leonardo DiCaprio (47) und Gigi Hadid (27) jetzt doch ein Paar? Nachdem zunächst jegliches Interesse des Models an dem Schauspieler dementiert wurde, sollen die beiden nun doch eine Beziehung führen. Um der Laufstegschönheit nahe zu sein, scheint der Titanic-Star sogar einen weiten Weg auf sich genommen zu haben. Leonardo wurde jetzt auf der Fashion Week in Mailand gesichtet, wo Gigi für Versace über den Catwalk lief.

Wie unter anderem Page Six berichtet, hielt sich der 47-Jährige einiger Meldungen zufolge während der Fashion Week in Mailand auf. Er wurde zusammen mit Freunden beim Abendessen fotografiert. Gemeinsam mit Gigi gesehen wurde der Hollywoodstar zwar nicht, das Model war jedoch Teil der Versace Frühling/Sommer 2021 Fashion-Show. "Sie sind zusammen", verriet ein Insider am Freitag Entertainment Tonight. Die 27-Jährige habe Leonardo eingeladen, sie zur Fashion Week zu begleiten.

Gigi war nach ihrer Trennung von Zayn Malik (29), mit dem sie eine zweijährige Tochter hat, knapp ein Jahr Single. Der Sänger soll von ihrer neuen Beziehung nicht begeistert sein und entfolgte ihr sogar auf Instagram. "'Zayn hofft immer noch, dass er mit Gigi wieder zusammenkommt", erzählte ein Insider HollywoodLife. "Sie verstehen sich ihrer Tochter zuliebe gerade gut, aber er hat deutlich gemacht, dass er gerne eine weitere Chance bei ihr hätte."

Actionpress / Backgrid Gigi Hadid auf der Versace-After-Show-Party während der Mailänder Fashion Week 2022

Getty Images Gigi Hadid bei der Mailänder Fashion Week 2022

ActionPress/Backgrid Zayn Malik und Gigi Hadid mit Tochter Khai, 2021 in Manhattan

