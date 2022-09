Ashton Kutcher gestand Mila Kunis betrunken seine Liebe

Mit dieser Geschichte bringt Ashton Kutcher (44) seine Fans zum Schmunzeln. Der Schauspieler und seine Frau Mila Kunis (39) sind ein Herz und eine Seele. Die Turteltauben gehen seit 2012 gemeinsam durchs Leben: Drei Jahre später folgte die Hochzeit. Ob privat oder auf dem Red Carpet – die zwei zeigen stets, wie verliebt sie ineinander sind. Jetzt erinnert sich Ashton an den Augenblick zurück, als er Mila seine Liebe gestand.

In seiner Serie "Our Future Selves" erzählte der 44-Jährige, wie er mithilfe eines Freundes seiner Liebsten seine Liebe gestanden hatte. "Das erste Mal, dass ich meiner Frau sagte, dass ich sie liebe war, als ich 'You and Tequila' hörte", erinnerte sich Ashton. Zu dem Zeitpunkt sei der Hollywoodstar betrunken gewesen: "Und ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe, und sie meinte: 'Sag es nicht, wenn du es nicht ernst meinst. Wirst du mich am Morgen lieben, wenn du von diesem Kater aufwachst?'" Das Liebesgeständnis habe Ashton ernst gemeint: "Ich wachte am nächsten Morgen auf und sagte: 'Ich liebe dich immer noch.'"

Derartige Details aus dem Privatleben sind eher eine Seltenheit – Ashton und Mila sprechen nicht allzu oft über ihr Eheleben. Während eines Besuches beim OMR-Festival in Hamburg schwärmte der "Two and a half Men"-Darsteller von seiner Partnerin: "Meine Frau ist eine unglaubliche Frau. Sie hält mich auf dem Boden und sagt mir, dass ich ein Idiot bin. Sie inspiriert mich. Sie ist meine Muse fürs Leben."

Getty Images Ashton Kutcher, Schauspieler

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Dezember 2014

