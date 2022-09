Von Ex Eric gewürgt? Jetzt meldet sich Sommerhaus-Katha

Katharina Hambuechen bezieht Stellung! Zuletzt flimmerte die Analystin gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Eric Sindermann (34) im Sommerhaus der Stars über die Bildschirme. Weniger als um die spielerischen Leistungen des Ex-Paares standen jedoch die heftigen Streitereien der beiden im Vordergrund. Zuletzt wurden sogar Vorwürfe laut, dass Eric seiner Ex gegenüber während der Show handgreiflich geworden sein soll. Gegenüber Promiflash stellte Katha nun klar, dass diese Unterstellungen nicht von ihr kamen!

Wie ein Insider wissen will, soll Eric Katha im Rahmen der Dreharbeiten gewürgt haben – der dementierte diese Vorwürfe bereits vehement. Gegenüber Promiflash stellte die Sommerhaus-Teilnehmerin nun klar, dass diese Anschuldigungen nicht von ihr stammen. "Diese Quelle kenne ich nicht genau, aber es handelt sich um keinen Bewohner im Haus, also auch nicht um mich. Dass diese Gerüchte kursieren, weiß ich schon seit Langem", erklärte sie und fügte hinzu, dass auch Eric gewusst habe, dass die Würge-Vorwürfe nicht von seiner Ex kamen.

"Ich halte das für eine Frechheit. Natürlich war das eine gute Möglichkeit für ihn, mich mal wieder als die Böse und sich selbst als das Opfer darzustellen", erklärte Katha weiter, nachdem der Designer im Netz durchscheinen ließ, dass die Gerüchte von seiner Ex-Partnerin gestreut worden sein könnten. Auch ein RTL-Sprecher stellte bereits klar, dass sich die geschilderte Situation nie so zugetragen habe.

Instagram / katha.hambu Eric Sindermanns Freundin Katharina Hambuechen

RTL Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

