Beim Gassigehen: Ist das etwa Tom Feltons neue Flamme?

Doch nicht Emma Watson (32)? Harry Potter-Star Tom Felton (35) trennte sich schon 2017 von seiner Ex-Freundin Jade Olivia. Seitdem ist der Filmfiesling single, gab aber zu, immer ein Auge auf Kollegin Emma geworfen zu haben. Diese scheint das zu erwidern und offenbarte schwer in ihn verliebt gewesen zu sein. Doch bis heute sind die beiden nur Freunde – und jetzt könnte Tom sein Herz auch wieder vergeben haben!

Am Mittwoch wurde Tom mit einer unbekannten Blondine in London erwischt. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Schauspieler beim Spaziergang in weiblicher Begleitung. Mit dabei war auch seine geliebte Hündin Willow, die bisher die wichtigste Frau im Leben des Blondschopfs war. Um wen es sich genau bei der schönen Unbekannten handelt, ist bisher nicht klar, aber sie beiden scheinen sich angeregt zu unterhalten. Was daraus wird, bleibt abzuwarten.

Tom ist derzeit in London, um seine neue Biografie "Beyond the Wand" zu promoten, aber die Auswirkungen des "Harry Potter"-Franchises verdeutlichte der Draco-Malfoy-Darsteller schon zuvor. Aufgrund seiner Rolle als Bösewicht habe er eine Zeit lang bei den Mädels nur Pech gehabt: "Ich lief mit gefärbten Haaren herum und spielte einen bösen Zauberer. Das war nicht cool. Damit habe ich mir bei den Mädchen keinen Gefallen getan."

UPPA/face to face / ActionPress Emma Watson und Tom Felton im Jahr 2003

Instagram / t22felton Schauspieler Tom Felton an Halloween 2021

Getty Images Tom Felton in New York City, 2011

