Cher (76) begeistert in hautengem Outfit auf dem Laufsteg

Cher (76) weiß sich nicht nur auf der Konzertbühne in Szene zu setzen! In der Regel bringt die Sängerin ihr Publikum mit ihrer Stimmgewalt zum Staunen. Doch auch für ihre extravaganten Looks ist die zweifache Mutter bekannt. Selbst im höheren Alter probiert sich die Musikerin aus und legt viel Wert auf ihr Äußeres. Graue Haare wären für sie ein No-Go. Auf dem Catwalk präsentierte sich Cher nun in einem hautengen Outfit!

Im Rahmen der Paris Fashion Week lief sie bei einer Show von Balmain über den Laufsteg und schloss die Fashionshow ab. Für diesen großen Auftritt trug die 76-Jährige einen eng anliegenden Latex-Einteiler, dazu hohe Plateau-Stiefel und passende Handschuhe. Ihr langes schwarzes Haar hatte Cher dazu offen. Zu ihr gesellte sich dann auch noch Olivier Rousteing, der Chefdesigner des Modehauses, und schloss die Sängerin in die Arme.

In ihrer neuen Position auf dem Catwalk schien sich Cher pudelwohl zu fühlen. Via Twitter versicherte sie nach der Show: "Das hat sich großartig angefühlt! Diese Show war wohl die beste Fashionshow überhaupt!" Von ihren Followern durfte sie sich auch über Zuspruch freuen. "Du hast toll ausgesehen, so wunderschön", schwärmte ein User.

