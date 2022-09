Im Liebesglück: Jenny Elvers' Sohn Paul ist jetzt vergeben!

Jenny Elvers' (50) Sohn Paul (21) ist in festen Händen! Der junge Mann steht genau wie seine Mutter und sein Vater, Ex-Big Brother-Teilnehmer Alex Jolig (59), in der Öffentlichkeit. Vor allem für das Liebesleben des ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidaten interessieren sich so einige. Nun sorgte Paul bei einem "Late Night Shopping"-Event in Hamburg für eine große Überraschung: Er kam in Begleitung seiner Freundin, denn er ist jetzt vergeben! "Wir halten sie komplett aus der Öffentlichkeit heraus", verriet Mama Jenny gegenüber Tag24. Demnach weiß man nicht, wer die Frau an der Seite des Muskelmannes ist.

