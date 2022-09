Kürzer denn je: Jill Lange präsentiert ihre neue Frisur

Jill Lange (22) hat sich einem Make-over unterzogen! Die Reality-TV-Darstellerin ist zu einem richtigen Style-Chamäleon mutiert. Zur Freude ihrer Follower ändert die Influencerin gefühlt wöchentlich ihre Frisur. Dabei experimentierte sie bereits mit fast jeder Haarfarbe, trug Extensions und dann wieder kurze Haare. Manchmal färbt sich die Beauty im Badezimmer einfach selbst die Haare. Jetzt übergab sie ihre Haarpracht jedoch in professionelle Hände und präsentierte ihre neue Frise im Netz!

Auf Instagram nahm Jill ihre Follower mit zum Friseur. Erst vor Kurzem zeigte sie, wie sie im Badezimmer selbst ihre Extensions abschnitt und sich pinke Strähnen färbte. Obwohl ihre Fans den Look feierten, wollte sich Jill schon wieder verändern. Jetzt schnitt ihr die Friseurin die Haare bis zu den Ohren ab und färbte sie in ein kühles Blond. Ihr Freund Lars Maucher (25) schien ganz begeistert von dem neuen Look seiner Liebsten zu sein. Mit "Ich liebe es" kommentierte er das Video.

Lars und Jill lernten sich bei den Dreharbeiten zu Ex on the Beach kennen. Trotz einiger Problemchen fanden die beiden in der Show zueinander und blieben auch nach der Sendung in Kontakt. Anfang September bestätigten sie, dass sie ein Paar sind. "Nach einigen Höhen und Tiefen bei 'Ex on the Beach' konnten wir uns nach der Show voll und ganz auf uns selber konzentrieren […]. Mittlerweile sind wir unzertrennlich", schwärmte Lars auf Instagram von Jill.

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, September 2022

Anzeige

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange

Anzeige

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Lars Maucher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de