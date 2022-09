"Gewagt": Jill Lange und Lars stechen sich Partner-Tattoo

Bei Jill Lange (22) und Lars Maucher (25) geht die Liebe bis unter die Haut. Anfang des Monats hatten die beiden Ex on the Beach-Stars im Netz verkündet, dass sie ein Paar sind. Seitdem versorgen die beiden Turteltauben ihre Fans auch immer wieder mit süßen gemeinsamen Aufnahmen. Nachdem die Beauty zu ihrem Liebsten nach Baden-Württemberg gezogen war, stand nun augenscheinlich der nächste Schritt in ihrer Beziehung an: Jill und Lars ließen sich ein Partner-Tattoo stechen.

Auf ihren Instagram-Account ließen die Influencerin und der 25-Jährige jetzt die Bombe platzen. "Gewagtes Partnertattoo", schrieb die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin zu einem kurzen Video, in dem sie den gegenseitigen Tätowierungsprozess zeigt. Auf den Füßen des Paares ist nun "EOTB" zu lesen – wie der gebürtige Stuttgarter in seiner Story später erklärte, stehe das für ihre Kennenlernshow "Ex on the Beach". Zuvor hatte Lars bereits angedeutet, dass Jill und er "eine echt krasse Aktion" gemacht hätten.

Unter dem Post der 22-Jährigen zeigten sich viele Fans begeistert von der gemeinsamen Tattoo-Session. "Lieb's", "Gewagt, aber megatoll!" oder: "Mega, denn egal was kommt, es gehört zu eurer Lebensgeschichte", lauteten nur einige Kommentare der Follower. Auch Lars ließ es sich nicht nehmen, den Clip zu kommentieren. "Für immer unter unserer Haut", schrieb er.

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Mauchers Partner-Tattoo

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher, "Ex on the Beach"-Stars

Instagram / lars.m_27 Jill Lange und Lars Maucher, Reality-TV-Stars

