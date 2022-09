Nach einem Jahr: Henrik Stoltenberg ist über Trennung hinweg

Hat Henrik Stoltenberg die Trennung von Paulina Ljubas (25) mittlerweile überwunden? Bei der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P. stellte das Promi-Paar seine Liebe auf die Probe. Doch ihre Partnerschaft hielt dem ultimativen Treuetest nicht stand. Wie sehr ihn das Liebes-Aus im Anschluss bewegte, machte der Realitystar nun erneut deutlich: Henrik verriet, dass ihn das Ende der Beziehung noch über ein Jahr lang verfolgt habe.

In seiner Instagram-Story wandte sich der Politiker-Enkel nun an seine Community und begann seine Gedanken zum Thema Beziehung zu teilen. Neben einigen hilfreichen Tipps und Tricks verriet der ehemalige Love Island-Kandidat, dass er noch lange mit der Trennung von Paulina zu kämpfen hatte. "Ich hatte echt noch bis vor ein paar Monaten Albträume darüber. Es hat mich so schwer mitgenommen. Es war so unfassbar schwer für mich", gab der 25-Jährige ehrlich zu. Über ein Jahr lang habe er an der Trennung zu knabbern gehabt, bevor es langsam besser geworden sei. "Ich bin einfach froh, dass alles vorbei ist – dass diese Zeit vorbei ist. Es war unfassbar", macht er abschließend erneut deutlich.

Erst vor wenigen Tagen hatte Henrik verraten, dass er nach dem Liebes-Aus mit Paulina wieder auf der Suche nach einer Partnerin sei. Damals schrieb er geheimnisvoll in seiner Story: "Ja, es ist kompliziert". Obwohl er Gefühle für jemanden habe, wolle er zunächst noch abwarten, wie sich die Romanze in den kommenden Wochen weiterentwickele.

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Star

Anzeige

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de