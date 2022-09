"Little Mix"-Sängerin Perrie Edwards' Haus wurde ausgeraubt!

Perrie Edwards (29) wird diesen Tag nicht so schnell vergessen. Die Little Mix-Sängerin könnte zurzeit eigentlich kaum glücklicher sein: Seit 2017 sind die Britin und der Fußballspieler Alex Oxlade-Chamberlain (29) offiziell zusammen. Vergangenes Jahr hatte das Paar einen großen Grund zur Freude – ihr erster Nachwuchs kam auf die Welt. Seitdem genießen die zwei das Familienglück in vollen Zügen. Doch jetzt kam es zu einem Schockmoment: Bei Perrie und Alex wurde eingebrochen!

Laut The Sun ereignete sich der Vorfall am Dienstag – die Musikerin und ihr Sohn sollen während des Einbruchs im Erdgeschoss des Hauses gewesen sein. "Die Täter sind in das Haus eingebrochen und haben Schmuck und Handtaschen gestohlen, während die Bewohner im Haus waren", lautete die Erklärung des zuständigen Bezirksamtes. Sowohl Perrie als auch Alex zeigten sich schockiert, wie ein Insider verriet: "Der Gedanke, dass jemand ihr gesamtes Hab und Gut durchwühlt hat, bevor sie überhaupt realisiert haben, was passiert ist, ist so erschütternd."

Seit der Bandpause wurde es ein wenig still um die 29-Jährige. Die Girlgroup kündigte im Dezember 2021 eine kleine Auszeit an – zur Erleichterung der Fans von Little Mix handelt es sich um keine endgültige Trennung. "Wir haben Pläne für mehr Musik, mehr Touren und Auftritte in der Zukunft", beruhigten die Musikerinnen ihre treuen Anhänger via Instagram.

Perrie Edwards und Alex Oxlade-Chamberlain mit ihrem Sohn

Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, Juni 2019

Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall von "Little Mix"

