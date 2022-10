Krise mit Ehemann Dominic? Sarah Harrison bezieht Stellung

Gibt es bei Sarah (31) und Dominic Harrison (31) Grund zur Sorge? Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin macht momentan keine leichte Zeit durch: Wegen einer Glutenunverträglichkeit fühlte sie sich wochenlang unwohl. Inzwischen geht es ihr zwar wieder besser – doch bahnt sich vielleicht schon das nächste Problem an? Manche Fans vermuteten, dass die zweifache Mutter in einer Ehekrise steckt. Ihr Mann soll zuletzt oft ziemlich genervt gewirkt haben. Jetzt meldete sich Sarah dazu zu Wort!

In ihrer Instagram-Story gab die 31-Jährige ihrer teils besorgten Community Entwarnung: "Es ist alles super. Wir lieben uns mehr, denn je." Zudem stellte sie klar, dass es nicht immer gleich bedeute, dass sie Streit haben, wenn man sie mal nicht so oft zusammen im Netz sehe. "Domi arbeitet gerade an ein paar großen Projekten und ist daher auch sehr eingespannt. Genervt ist er nicht", klärte Sarah auf. Den Chaoten, den er manchmal vor der Kamera abgebe, werden die Follower wahrscheinlich bald wieder zu Gesicht bekommen.

Darüber hinaus betonte die Influencerin, dass sie momentan rundum zufrieden sei und ihr neues Zuhause in ihrer Wahlheimat Dubai sehr liebe. "Es ist noch schöner, als ich es mir hätte vorstellen können. Wir sind glücklich und genießen die Zeit", schwärmte die Das große Promibacken-Gewinnerin.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im Juni 2022

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Influencer-Paar

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Influencer-Paar

