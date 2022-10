Selten: Eva Mendes gewährt Einblicke in Alltag mit den Kids

Eva Mendes (48) lässt ihre Fans an ihren Sorgen als Mama teilhaben. 2014 erblickte das erste gemeinsame Kind der Schauspielerin und Ryan Gosling (41) das Licht der Welt. Zwei Jahre nach der Geburt von Esmeralda durfte sich das Paar erneut über Nachwuchs freuen: Die kleine Amanda machte ihr Familienglück perfekt. In der Öffentlichkeit spricht die "Hitch"-Darstellerin jedoch nur selten über ihre Kinder. Doch nun gewährte Eva ihren Followern einen Einblick in ihren Alltag als Mama.

"Ich kann nicht behaupten, dass ich die Zeit im Park mit meinen Kindern mag. Möglicherweise liegt das daran, dass ich mir sehr viele Sorgen mache", teilte die 48-Jährige auf Instagram mit. Dennoch würden sich ihre Ängste immer wieder als unbegründet erweisen. "Wenn ich nachgebe und mit ihnen spiele, entstehen einige der besten Erinnerungen", verriet der Filmstar. Zudem bemerke sie, dass sowohl ihre Töchter als auch sie beim Spielen im Park oft Lektionen fürs Leben lernen.

Vor einigen Monaten gestand Eva sogar, dass auch sie als Mutter nicht immer das Richtige tue. "Wir alle erziehen auf unsere eigene Weise. Die meiste Zeit habe ich keine Ahnung, was ich tue", plauderte die "Ghost Rider"-Darstellerin auf Instagram aus.

Anzeige

MEGA Eva Mendes im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Eva Mendes, März 2018

Anzeige

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de