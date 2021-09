Soulin Omar bleibt offenbar lieber erst einmal Single! Im vergangenen Juli gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin auf einem Event bekannt, dass sie bereits seit Längerem von ihrem Freund getrennt ist: Schon vor ihrer Teilnahme an der Modelshow sei es zwischen den einstigen Turteltauben manchmal schwierig gewesen. Doch gibt es mittlerweile schon einen neuen Mann an ihrer Seite? Im Promiflash-Interview stellte Soulin jetzt klar, dass sie sich derzeit nur auf ihre Karriere fokussiert!

Nach der Fashion Show von Kilian Kerner sprach die gebürtige Syrerin im Rahmen der Berlin Fashion Week mit Promiflash ganz offen über die Liebe. "Ich bin gerade Single und happy", erzählte Soulin und fügte lachend an: "Datingleben kenne ich nicht." Sie wolle sich gerade einfach auf ihren Job konzentrieren – und deshalb habe sie auch keine Zeit für eine neue Beziehung. "Ich glaube, es wäre unvorteilhaft – nicht für mich, sondern für meinen zukünftigen Partner jetzt mitten in allem. Ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen", erklärte sie ihre Haltung.

Tatsächlich sei das Model momentan so gefragt, dass es eigentlich immer auf Achse sei. "Mittwoch Marcel Ostertag, Donnerstag fliege ich nach Paris, Freitag fliege ich zurück, Sonntag laufe ich für Lascana und an den nächsten Tagen laufe ich die About You Fashion Week für Tom Tailor, für Jack&Jones und für Esprit", berichtete die 21-Jährige im Interview.

Anzeige

Instagram / soulin.gntm2021.official Soulin Omar mit ihrem Ex-Freund

Anzeige

Bieber, Tamara Soulin Omar auf der Berlin Fashion Week im September 2021

Anzeige

Instagram / soulinomar Soulin Omar, Ex-GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de