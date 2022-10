Kann Leni Klum Modeln und Studium miteinander vereinbaren?

Leni Klum möchte auf nichts verzichten! Die 18-Jährige tritt nicht nur in die Fußstapfen ihrer Model-Mutter Heidi Klum (49), sondern ist im Sommer auch noch zum Studieren nach New York gezogen. Auch wenn das College laut Mama Heidi jetzt ganz oben auf ihrer Liste stehe, möchte ihre Tochter die große Modelkarriere wohl dennoch nicht aufgeben. Doch schafft Leni es, ihr Studium und das Modeln unter einen Hut zu bringen?

"Es klappt zum Glück super", verriet das Nachwuchsmodel jetzt in einem Interview mit Bild. Ihr mache das Studium sowie auch ihre Arbeit sehr viel Spaß. Ihr Leben könne sie sich aktuell gar nicht mehr anders vorstellen: "Ich bin mir sicher, dass es machbar ist. Muss es auch sein, denn ich möchte weder auf das eine noch auf das andere verzichten." In New York studiert Leni jetzt Innendesign.

Dort fühlt sie sich anscheinend auch ziemlich wohl. "Ich bin geborene New Yorkerin. Ich liebe New York. Ich habe jeden Sommer dort verbracht, weil Mama Project Runway dort gedreht hat", schwärmte die Schönheit. Mit ihrer Mutter telefoniere sie auch noch ein- bis zweimal am Tag. Sie rufe Heidi oft an, damit sie ihr erklärt, wie die Spülmaschine funktioniert oder wie sie etwas Bestimmtes kocht. "Manchmal brauche ich da Hilfe", gab Leni zu.

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum nach ihrem Highschool-Abschluss

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im Juni 2022

Anzeige

Denkt ihr, Leni wird ihr Studium durchziehen? 276 Stimmen 216 Bestimmt, sie klingt motiviert! 60 Wenn ihre Karriere weiter voranschreitet, wird sie es mit Sicherheit abbrechen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de