Nach 25 Jahren: Spice Girls bringen verschollenen Song raus!

Die Spice Girls machten eine große Musikankündigung! Die Girlgroup wurde 1994 gegründet und bestand damals noch aus Melanie C. (48), Geri Halliwell (50), Victoria Beckham (48), Melanie B. (47) und Emma Bunton (46). Mit ihrem Song "Wannabe" schaffte die Band ihren großen Durchbruch und verkaufte über 100 Millionen Tonträger. Nun können sich die Fans auf etwas Neues von ihnen freuen: Die Spice Girls kündigten eine Jubiläumsausgabe von ihrem Album "Spiceworld" mit einem besonderen Track an!

Nachdem die Band mit einem kryptischen Tweet Verwirrung gestiftet hatte, klärte sie jetzt auf, was sich viele schon gedacht hatten: Der Song "Step To Me" wird veröffentlicht! Das Lied entstand eigentlich für eine Pepsi-Werbekampagne im Jahr 1997: Damals musste man 20 pinke Ringe von Pepsi-Dosen sammeln, um die Single auf CD zu erhalten – sie war nicht im Handel erhältlich. Und genau dieser Song wird nun in der 25.-Jubiläumsausgabe des Albums "Spiceworld" erscheinen!

Doch das ist nicht das einzige große Projekt, das die Girlgroup in den vergangenen Monaten geplant hat: Im April berichtete Daily Mail, dass die Spice Girls eine Dokumentation bekommen sollen. Während die Teilnahme von Geri, Emma, Mel C. und Mel B. an den Dreharbeiten laut Insidern sicher sein soll, sei man sich bei Victoria nicht ganz sicher.

Getty Images Victoria Beckham, Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie B im Jahr 2007

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown 2012

Getty Images Die Spice Girls im Jahr 1998

