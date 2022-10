Wegen Sommerhaus-Exit-Challenge: Bricht Cosimo Citiolo ab?

Verliert Cosimo Citiolo (40) etwa die Nerven? Der DSDS-Kult-Kandidat ist gerade mit seiner Lebensgefährtin Nathalie Gaus in Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Nach der Nominierungsrunde in der heutigen Folge wird es für die beiden jetzt ernst: Sie müssen in die Exit-Challenge. Doch eigentlich fiel das Ergebnis ziemlich eindeutig aus, denn die Paare wählten einstimmig Stephen (48) und Katharina Dürr raus. Für Cosimo war es ein heftiger Schock, dass Nathalie und er nun um ihren Verbleib kämpfen müssen!

"Scheiß auf die Gage, wir gehen einfach", meinte Cosimo und tigerte nervös durch die Wohnräume. "Ich schwöre dir [...] mit mir macht niemand so was!", ärgerte er sich. Die Gefühle des Sängers schienen langsam immer mehr hochzukochen. Auch die Versuche von Diogo Sangre (27) und Vanessa Mariposa (29), ihn zu motivieren, halfen nichts. Auf dem Weg zum Sprechzimmer flippte Cosimo dann völlig aus. "Ich rede mit dem Chef, ich will gehen", schrie er und hinterließ bei den anderen Promis betretende Gesichter. "Du blamierst dich gerade", versuchte Nathalie ihren Liebsten zur Vernunft zu bringen – aber ohne Erfolg. Ob es zur Exit-Challenge kommt oder nicht, ließ das Ende der Folge dann aber offen.

Cosimo und Nathalie waren aber nicht immer erfolglos in den Challenges. In Folge drei konnten die beiden sich gegen ihre Gegner durchsetzen und gewannen die Prüfung. Die Zuschauer überraschten sie bei den Wissens- und Logikfragen mit einer tollen Leistung und konnten sich schließlich sogar saven.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Stephen Dürr, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

RTL / Stefan Gregorowius Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Das Sommerhaus der Stars, RTL Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus im Sommerhaus

