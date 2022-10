"Bin 'ne Fitness-Maus": Billie Eilish hat neues Körpergefühl

Billie Eilish (20) fühlt sich so richtig wohl in ihrer Haut! Die Sängerin startete ihre Weltkarriere in extrem jungem Alter. In den folgenden Jahren teilte sie nicht nur ihre musikalischen Erfolge mit ihren Fans – sie ließ ihr Publikum auch an ihrem Seelenleben teilhaben. Denn zu ihrem Körper hatte Billie etwa lange gar kein gutes Verhältnis. Doch das hat sich nun offenbar geändert: Grund dafür ist die neue Sportleidenschaft der Musikerin.

In einem Vorab-Clip eines Interviews, der People vorliegt, spricht die 20-Jährige mit Zane Lowe (49) über ihr neues Körpergefühl: "Ich arbeite seit drei Jahren an meinem Körper, in den letzten vier Monaten so richtig intensiv – ich bin jetzt 'ne richtige Fitness-Maus!", schwärmte Billie. Sie wundere sich mitunter über sich selbst: "Ich integriere den Sport heute ganz anders in mein Leben als früher."

Ausgangspunkt ihrer Gym-Ambitionen sei eine Knöchelverletzung gewesen, die sich Billie 2019 zugezogen hatte. "Ich sagte mir damals: 'Ich darf mich nicht wieder verletzen, ich lasse nicht zu, dass ich so lebe, nur weil ich jahrelang so gelebt habe'", erklärte sie ihre innere Wandlung rückblickend.

Getty Images Billie Eilish bei der Met Gala 2022

Instagram / billieeilish Billie Eilish im Dezember 2021

Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards im April 2022

