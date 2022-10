Drogen-Vorwürfe entkräftet: Julian Claßen spricht Klartext

Julian Claßen (29) scheint in seinem neuen Leben angekommen! Der Webstar feierte mit seiner Partnerin Tanja Makarić (25) gerade sein Red-Carpet-Debüt in Berlin. Bei dem Event sprachen die zwei über ihre Liebe und den Alltag in der ersten gemeinsamen Wohnung. Doch nun werden schwere Vorwürfe gegen den YouTuber laut – denn in seiner Story fand sich ein Tütchen, dessen Inhalt nach Kokain aussah. Jetzt äußerte sich Julian zu den Anschuldigungen.

"Jetzt geht es aber los, ey", kommentierte Julian auf Instagram einen Artikel zu dem vermeintlichen Koks-Tütchen auf seinem Tisch. Daraufhin zeigte er seinen Followern drei Beutel mit weißen Pulvern darin – bei denen es sich um Creatin, BCAA und einen Pre-Booster handele. "Also alles völlig normale, legale Produkte, die man vor und nach dem Sport nimmt", erklärte der 29-Jährige.

In dem kurzen Clip ist auch Julians Freundin Tanja zu sehen. Wie glücklich die zwei zurzeit zusammen sind, erzählten sie im Promiflash-Interview. "Vertrauen, Kompromissbereitschaft, Kommunikation", seien dabei die drei Grundpfeiler ihres Liebesgeheimnisses.

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de