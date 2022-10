30 Jahre Ehe: Die Lovestory von Michelle und Barack Obama

Barack Obama (61) und seine Michelle (58) beweisen, dass es die wahre Liebe wirklich geben kann! Der Ex-Präsident und seine Gattin gehen nun schon seit 30 Jahren Hand in Hand durchs Leben. Am Montag konnten die beiden ihre Perlenhochzeit feiern. Anlässlich dieses besonderen Tages lässt nicht nur Michelle die letzten Jahrzehnte Revue passieren. Das Traumpaar schwelgte jetzt in Erinnerungen an ihr holpriges Kennenlernen und ihre langjährige Beziehung.

Laut AmoMama lernten sich Michelle und Barack 1989 auf der Arbeit kennen. Damals soll die 58-Jährige dem Dating abgeschworen haben. Obwohl sie von Barack fasziniert gewesen sei, soll sie einmal skeptisch geäußert haben: "Nicht ein einziges Mal habe ich über ihn als jemanden nachgedacht, mit dem ich mich verabreden würde." Doch Barack ließ nicht locker. Nach dem ersten Date habe es dann auch bei Michelle gefunkt. 1992 gaben sie sich schließlich das Jawort. Ihre erste gemeinsame Tochter Malia (24) wurde am 4. Juli 1998 geboren, Sasha (21) dann drei Jahre später am 10. Juni 2001.

Jetzt meldete sich Michelle auf ihrem Instagram-Kanal mit rührenden Worten an ihren Ehemann: "Alles Gute zum Jahrestag an den Mann, den ich liebe! Die letzten 30 Jahre waren ein Abenteuer und ich bin dankbar, dass ich dich an meiner Seite habe. Ich liebe dich." Auch Barack verfasste einen Beitrag: "Miche, nach 30 Jahren bin ich mir nicht sicher, warum du noch genauso aussiehst wie früher und ich nicht. Ich weiß nur, dass ich an diesem Tag im Lotto gewonnen habe - und dass ich mir keinen besseren Lebenspartner hätte wünschen können. Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz."

Instagram / barackobama Fotobox-Bilder von Michelle und Barack Obama

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama am Strand, Oktober 2022

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Oktober 2022

