Barack Obama postet seltenes Foto von Michelle und Töchtern

Michelle Obama (61) hat zum Muttertag eine ganz besondere Liebeserklärung von Barack Obama (63) bekommen. Der ehemalige US-Präsident veröffentlichte am 11. Mai auf Instagram ein seltenes Schwarz-Weiß-Foto, das seine Frau gemeinsam mit den Töchtern Malia Obama (26) und Sasha Obama (23) zeigt. Während Michelle ihre älteste Tochter mit einer schützenden Geste an sich drückt, umarmt Sasha ihre Mutter von hinten und schmiegt sich an ihre Taille. Zu dem rührenden Schnappschuss schwärmte Barack: "Michelle, die Mädchen und ich haben so ein Glück, dich in unserem Leben zu haben. Wir lieben dich."

Neben der liebevollen Hommage an Michelle schickte Barack außerdem Grüße an alle Mütter weltweit und schrieb: "Alles Gute zum Muttertag an alle großartigen Mütter und Mutterfiguren!" Das Bild ist eine Seltenheit, denn die Familie Obama hält ihr Privatleben normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer war die Begeisterung der Fans über diesen ehrlichen Einblick in den harmonischen Familienzusammenhalt der Obamas.

Die zärtlichen Worte von Barack folgen auf eine Phase, in der Trennungsgerüchte die Runde machten. Vor rund fünf Wochen wurde gemunkelt, Michelle und der ehemalige Präsident würden sich scheiden lassen – ein Thema, das sogar in internationalen Medien heiß diskutiert wurde. Michelle hatte genug von den Spekulationen und bezog im Podcast "Work in Progress" klar Stellung. "Dass ich Entscheidungen für mich selbst treffe, scheint für manche unvorstellbar, sodass sie annehmen, wir lassen uns scheiden", betonte sie damals mit einem Lächeln. Sie erklärte offen, sich seit dem Auszug aus dem Weißen Haus stärker auf ihre eigenen Projekte zu konzentrieren und sich Freiräume für ihre persönlichen Wünsche zu nehmen.

Getty Images Barack Obama mit seiner Frau Michelle und seinen Töchtern Malia und Sasha

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

