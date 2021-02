Barack (59) und Michelle Obama (57) gelten für viele als das Traumpaar schlechthin! Die beiden begeistern schon seit vielen Jahren unzählige Fans. Und auch privat scheint ihre Ehe prächtig zu laufen. Auch nach 29 Jahren wirken sie immer noch sehr glücklich miteinander. Nun verrät der ehemalige US-Präsident, was er über den Look der ehemaligen First Lady bei der Vereidigungszeremonie des neuen Präsidenten Joe Biden (78) denkt.

Bei der Veranstaltung verblüffte Michelle die Zuschauer mit einem einzigartigen Look des Designers Sergio Hudson: ganz in rot gekleidet, mit einem großen Statementgürtel als Eyecatcher. Auch Barack entgeht die Begeisterung für das Outfit seiner Frau nicht. Auf die Frage, wie ihm der Look seiner Liebsten bei der Vereidigung gefallen hat, schwärmt er vor wenigen Tagen im Gespräch mit dem virtuellen Buchklub Very Smart Brothas Book Club: ''Ich habe keine andere Antwort darauf, als dass ich weiß, dass sie wunderschön aussieht und zwar besser als ich. Ich verstehe das.'' Dennoch gibt der ehemalige US-Präsident zu: ''Ich weiß nicht, was ihr alle mit Michelle und ihren Gürteln habt.''

Wer hätte gedacht, dass Barack Obama offenbar gar nicht genau weiß, weshalb das Outfit seiner Frau so gut angekommen ist? Er habe sie kürzlich beim Abendessen darauf angesprochen: ''Hör zu Baby, du bist bezaubernd. Weißt du, ich verstehe wirklich total, wieso du eine Fashion-Ikone bist. War dein Haar anders? Es sah nämlich gar nicht so anders aus.''

Getty Images Barack und Michelle Obama bei Joe Bidens Vereidigung

Getty Images Barack und Michelle Obama bei Joe Bidens Vereidigung

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama

