Fashion? Paris Jackson zeigt Haut im gehäkelten Blumen-Kleid

Paris Jackson (24) zieht mal wieder alle Blicke auf sich! Als Tochter des King of Pop Michael Jackson (✝50) ist sie Blitzlichtgewitter und das Rampenlicht gewöhnt. Selten, aber meist zu Ehren ihres verstorbenen Papas zeigt sich die Sängerin manchmal sogar mit ihrem Bruder Prince Jackson (25) auf Events. Dieses Mal war sie aber alleine unterwegs – und mit ihrem Look fiel der Promi-Spross auf: Paris erschien in einem Überwurf aus gehäkelten Blumen und zeigte ordentlich Haut!

Bei der Paris Fashion Week besuchte die 24-Jährige die Show von Stella McCartney. Dabei sorgte sie aber selbst für einen besonderen Anblick. Das Model trug ein gehäkeltes Pulloverkleid, das bloß aus zusammenhängenden Blumen bestand. Dazwischen fehlte der Stoff und somit wurde der Blick auf Paris' Körper freigelegt. Darunter trug sie lediglich einen knappen weißen Body. Dazu kombinierte die US-Amerikanerin hellbraune Boots.

Die Fotografin Becca Gerbino teilte via Instagram ein paar Bilder von Paris in ihrem Outfit. "Sie ist umwerfend", schwärmten einige Fans in der Kommentarspalte. Andere hingegen fanden weniger Gefallen an dem Outfit. "Das ist nicht Fashion, das ist Müll. Paris ist trotzdem wunderschön", merkte ein User an.

Paris und Prince Jackson bei der Harold and Carole Pump Foundation Gala in Kalifornien, August 2022

Paris Jackson bei der Paris Fashion Week im Oktober 2022

Paris Jackson bei der Paris Fashion Week im Oktober 2022

