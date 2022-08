Michael Jacksons Kids Paris und Prince posieren Hand in Hand

Das ist wahre Geschwisterliebe! Obwohl Paris (24) und Prince Jackson (25) dank ihres Vaters Michael Jackson (✝50) ins Rampenlicht hineingeboren wurden, sieht man die beiden nur selten gemeinsam auf Events. Das hat allerdings keineswegs mit mangelndem Kontakt oder einem schlechten Verhältnis zu tun. Ganz im Gegenteil – der Nachwuchs des King of Pop hält fest zusammen. Das zeigten Paris und Prince nun auch öffentlich, indem sie Hand in Hand über den Red Carpet spazierten!

Bei der Harold and Carole Pump Foundation Gala in Beverly Hills gaben sich der 25-Jährige und seine jüngere Schwester ausnahmsweise gemeinsam die Ehre. Die beiden posierten nicht nur Seite an Seite, sondern hielten sogar Händchen. Für die Charity-Veranstaltung warfen sich die Promi-Sprösslinge außerdem in Schale: Während Paris ein knielanges Kleid mit Blumenmuster und Stiefel trug, erschien Prince in einem klassischen Anzug und hatte sein langes Haare zu einem Zopf zusammengebunden.

Auch bei den diesjährigen Tony Awards legten die Geschwister einen ihrer raren gemeinsamen Auftritte hin. Immerhin stand dabei das Andenken ihres Papas im Fokus. Sie waren dabei, um "MJ The Musical" zu supporten, die Show mit Michael Jacksons Hits. "Was die Leute vielleicht nicht wissen, ist, dass er Musicals liebte, im Film und auf der Bühne", verriet Prince bei einer Laudatio.

Action Press / STAR MAX, INC. Michael Jackson mit seinen Kindern Paris und Jackson im Jahr 2005

Faye Sadou/MediaPunch/Action Press Paris und Prince Jackson bei der Harold and Carole Pump Foundation Gala in Kalifornien, August 2022

Getty Images Paris Jackson und Prince Jackson im Juni 2022

