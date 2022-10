Neuer Look: Cathy Hummels trennt sich von langer Haarmähne

Cathy Hummels (34) will Veränderung! Dass sie sich für ihren Neuanfang von toxischen Dingen trennen möchte, tat sie bereits kund. Ihre Reise zur Selbstfindung führte die Influencerin dieses Mal zum Friseur. Am Montag postete sie ein Foto von sich in einem Friseurumhang und mit Folien in den Haaren. Jetzt teilte sie das Ergebnis mit ihren Followern: Cathy trennte sich von ihrer langen Haarmähne!

Die Moderatorin postete ein Reel bei Instagram, in dem sie sich vor und nach dem kleinen Makeover zeigte. Während ihre Mähne vorher fast bis zum Bauchnabel reichte, geht sie ihr jetzt nur noch bis zur Brust. Außerdem wurden ihr helle Strähnchen und zarte Wellen in die Haare gezaubert. "Kennt ihr sie? Cathy Makeover, Cathy Reloaded, Cathy 2.0... Keine Ahnung. Ich wollte was Neues. Mögt ihr es?", schrieb die Beauty dazu.

Ihren Fans scheint die neue Frisur genauso gut zu gefallen wie ihr. "Mega! Sie sehen nun viel gesünder aus. Toll, dass du dich getraut hast!", kommentierte ein Follower. "Die Farbe ist ein Traum. Du siehst so frisch aus. Ganz toll!", schrieb ein weiterer User.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im April 2022

