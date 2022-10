North West singt bei Papa Kanyes Fashion Show in Paris!

Sie unterstützt ihren Papa! Zurzeit tummeln sich in Paris die größten Modedesigner und Laufstegschönheiten zur großen Paris Fashion Week. Auch Kanye West (45) ist dabei: Nicht nur lief er selbst als Model für Balenciaga über den Catwalk – auch seine eigene Marke Yeezy überraschte mit einer spontanen Show. Dabei hatte der Rapper Unterstützung im Gepäck: Kanyes Tochter North West (9) sang bei seiner Show!

Die älteste Tochter von ihm und seiner Ex Kim Kardashian (41) spielte die Hauptrolle während der Show am Montag, wie unter anderem Page Six berichtete. Gemeinsam mit anderen Kindern sang sie in einem Chor Remix-Versionen von religiösen Liedern. Währenddessen wurde die neue Kollektion von Yeezy vorgestellt. Zu den Models zählten dabei unter anderem Naomi Campbell (52) und auch Amelia Gray Hamlin (21)!

Doch die Show des Designers kam nicht bei allen gut an. Der Grund: Kanye trug zu Anfang ein Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter". Das scheint konträr zu der "Black Lives Matter"-Bewegung zu sein, welche sich für die Rechte von schwarzen Personen einsetzt. "Ich wünschte, schwarze Menschen würden anfangen zu erkennen, wie gefährlich und destruktiv es ist, Kanye weiterhin zu unterstützen, wenn er sich eindeutig nicht um unser Volk oder unsere Konflikte schert", lautete nur einer von vielen wütenden Kommentaren auf Twitter.

Getty Images North West im Juli 2022

Laurent Vu/SIPA Kanye West bei der Paris Fashion Week 2022

Splash News / ActionPress Kanye West, Rapper

