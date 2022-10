Mit Bluterguss auf Fashionshow: Fans in Sorge um Kanye West

Kanye West (45) hält sein Publikum in Atem! Der Rapper sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für skurrile Momente. Vor allem sein Verhältnis zu seiner Ex Kim Kardashian (41) und ihrer Familie löst immer wieder Verwirrung aus. Bei der Paris Fashion Week besuchte Kanye nun eine Show – doch sein Outfit geriet fast in den Hintergrund: Mit Bluterguss und geschwollener Lippe schien er gerade von einer Schlägerei zu kommen.

Fotos von der Givenchy-Show zeigen Kanye in einem für ihn nicht untypischen Outfit. Zu klobigen Stiefeln kombinierte der Musiker eine dunkle Hose, ein graues Shirt und einen schwarzen Hoody mit einer Base-Cap. Im Gesicht wirkte der 45-Jährige allerdings gezeichnet: "An seiner linken Wange prangte ein Bluterguss, auch die Lippe des Rappers wirkte blutig und geschwollen. Ein Mundschutz rundete den Boxer-Look ab.

Im Netz machten sich viele Fans Sorgen um ihren Star – war Kanye etwa in eine handgreifliche Auseinandersetzung geraten? Andere witterten hingegen einen Medien-Coup: Denn auf dem Mundschutz prangt gut lesbar das Balenciaga-Logo – genau das Label, für das Kanye in diesem Jahr auf dem Laufsteg unterwegs war.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Mai 2015

Laurent Vu/SIPA Kanye West bei der Paris Fashion Week 2022

Getty Images Kanye West, Rapper

