Top oder Flop? Auch Nicola Peltz hat gebleichte Augenbrauen

Hier scheint sich wohl ein neuer Trend anzubahnen. Gigi Hadid (27) überraschte schon Anfang des Jahres mit gebleichten Augenbrauen. Auch Kim Kardashian (41) präsentierte die Härchen oberhalb ihrer Augen auf einem Cover im September in einem superhellen Blondton – das löste jetzt wohl eine wahre Nachahmungswelle aus. Nun folgte nämlich auch Brooklyn Peltz-Beckhams (23) bessere Hälfte Nicola (27) dem Beispiel und ließ ihre Augenbrauen bleichen!

Auf der Paris Fashion Week erschien Nicola mit einem auffälligen Look. Ihre Augenbrauen passen nun nicht mehr zu ihrer Mähne, die sie erst vor Kurzem dunkel gefärbt hatte – die Brünette hat ihre Augenbrauen nun offenbar gebleicht. Scheint so, als wären dunkle, markante Augenbrauen Schnee von gestern und kaum sichtbare Brauen aktuell voll im Trend.

Fans reagierten auf Instagram durchwachsen auf Nicolas Veränderung. Einige feierten den Look total – andere wiederum waren absolut nicht begeistert. "Bitte keine gebleichten Augenbrauen", "Kann mir jemand diesen Trend erklären? Es sieht so schlimm aus" oder "Bitte hol deine Augenbrauen zurück", kommentierten einige User. Wie gefallen euch Nicolas gebleichte Brauen? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Jahr 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de