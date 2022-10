Trennungsfrisur? Kate Merlan hat jetzt petrolfarbene Haare!

Kate Merlan (35) brauchte wohl eine ordentliche Veränderung! Die Reality-TV-Queen sorgt momentan mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen: Nachdem es schon mehrere Monate lang zwischen ihr und ihrem Ehemann Jakub (27) gekriselt hatte, gaben die beiden nun ihre Trennung bekannt. Die Beauty wollte den neuen Lebensabschnitt als Single jetzt wohl auch optisch einleiten: Kate hat sich mal wieder die Haare gefärbt!

Auf Instagram teilte die Influencerin einen sexy Schnappschuss von sich – darauf schaut sie verführerisch in die Kamera. Auf dem Foto sticht vor allem ihre Haarpracht ins Auge: Kate hat sich offenbar von ihrem unschuldigen Blond verabschiedet und trägt stattdessen nun petrolfarbene Haare. Sieht ganz so aus, als sei die 35-Jährige jetzt total bereit für ihren neuen Lebensabschnitt.

Ihre Fangemeinde feierte den neuen Look extrem –und überhäufte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin in der Kommentarspalte mit Zuspruch. "Das ist dein Neuanfang", jubelte unter anderem der Ex-Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (31).

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2022

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de