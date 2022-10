Trotz Ehe: "Hochzeit auf ersten Blick"-Paar folgt sich nicht

Was hat das wohl zu bedeuten? Peter und Jaqueline haben sich in der ersten Folge der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel das Jawort gegeben, obwohl sie sich noch nie zuvor begegnet sind. Die beiden wirkten direkt voneinander beeindruckt und suchten im Verlauf der Feier immer wieder die Nähe zueinander. Mittlerweile liegen die Dreharbeiten schon ein paar Monate zurück – sind in der Zwischenzeit dunkle Wolken über ihrem Glück aufgezogen? Zumindest folgen sich Peter und Jaqueline nicht auf Social Media!

In der Instagram-Abonnentenliste der Nordrhein-Westfälin fehlt von dem 34-Jährigen Spur. Und auch sie taucht in seiner Follower-Liste nicht auf. Allen anderen Teilnehmern der Staffel folgen die beiden allerdings. Außerdem haben sie bisher kein Foto ihrer Trauung geteilt – ob zwischen ihnen schon wieder alles aus und vorbei ist, ist aber nicht bekannt.

Die Promiflash-Leser zeigen sich optimistisch, was Peter und Jaquelines Ehe anbelangt. In einer Umfrage gaben 92,4 Prozent der Teilnehmer an, dass es zwischen ihnen sehr harmonisch wirkt. Nur 7,6 Prozent hatten den Eindruck, dass die Stationssekretärin eines Krankenhauses und der Blondschopf nicht so gut zusammen passen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Sat.1 Peter bei seiner "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Jaqueline, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2022

Sat.1 Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2022

