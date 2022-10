Auch Lena: Diese Stars unterstützen die "The Voice"-Coaches

Sie bekommen Support! Die diesjährige The Voice of Germany-Staffel ist in vollem Gange – und die Talents von Stefanie Kloß (37), Peter Maffay (73), Rea Garvey (49) und Mark Forster (39) begeistern Woche für Woche mit ihren Stimmen. Nun stehen auch schon die Sing-Offs an und es geht um den Einzug ins Halbfinale. Um die Nachwuchsmusiker optimal darauf vorzubereiten, holen sich die Coaches Hilfe: Diese Stars sind am Start!

Laut der offiziellen Pressemitteilung sind zwei waschechte "The Voice"-Profis dabei: Mehrmals schon waren sie selbst Coaches bei The Voice Kids! So wird die Sängerin Lena Meyer-Landrut (31) ihre Freundin Stefanie dabei unterstützen, Mark und Co. auszuspielen und ihre Talents zu fördern! Und auch Wincent Weiss (29) hat Tipps für Peters Team parat, um sie ins Halbfinale zu katapultieren. Rea und Mark holen sich internationale Musiker an ihre Seite.

Der "Supergirl"-Interpret will zusammen mit der Australierin Tones and I seine Kandidaten pushen. Das Castingshow-Urgestein Mark kriegt von Calum Scott Support. Er selbst wurde durch eine Castingshow bekannt und erobert seither mit seinen Hits wie "You Are The Reason" die Charts. Wie findet ihr die Sing-Off-Coaches? Stimmt unten ab!

SAT.1/Claudius Pflug Wincent Weiss und Lena Meyer-Landrut bei "The Voice Kids" 2022

Getty Images Tones and I im Juli 2021 in New York

Getty Images Calum Scott, Sänger

