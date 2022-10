Expertin verrät: Darum setzt Prinzessin Kate so oft auf Rot

Ist Rot etwa die Lieblingsfarbe von Prinzessin Kate (40)? Bei öffentlichen Auftritten stimmt die Frau von Prinz William (40) ihre Kleidung gekonnt auf die entsprechenden Anlässe ab. Oft entzückt sie dabei in einer auffällig roten Farbauswahl ihrer Looks. Ob roter Mantel, rotes Kleid oder roter Blazer – eine Farbpsychologin verrät jetzt, welche Bedeutung die Farbe Rot in Kates Kleiderschrank einnimmt!

Die Farbpsychologin Tash Bradley plaudert nun gegenüber Hello! aus, dass Kate ihre öffentlichen Outfits akribisch planen würde, um bestimmte Gefühle hervorzurufen: "Wenn ich einen Royal in einem roten Outfit sehe, dann will er sich von den anderen Royals abheben." Sie erklärt weiter: "Die Farbe Rot ist die kürzeste Wellenlänge, die auf unser Auge trifft, also ist es die erste Farbe, die wir im Farbspektrum wahrnehmen. Rot ist eine stimulierende Farbe, sie wirkt auf den Körper und man wird durch die Farbe Rot körperlich stimuliert."

Als die 40-jährige Kate jetzt in Wales zu Besuch war, um auf die Sanierung der St. Thomas Church aufmerksam zu machen, soll die Farbe ihres Mantels der Farbpsychologin zufolge eine symbolische Bedeutung gehabt haben. Sie erkennt Kates Entscheidung, Rot zu tragen, als zweifellose Anspielung auf den roten Drachen der walisischen Flagge. Des Weiteren wolle Kate ihren Kindern durch das Tragen von roter Kleidung auf öffentlichen Veranstaltungen das Gefühl von Selbstvertrauen vermitteln.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Louis im April 2018

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate in Wales im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im September 2022 in Wales

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de