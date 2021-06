Herzogin Kate (39) landet mit ihrem Styling mal wieder einen Volltreffer! Die Frau von Prinz William (39) wird von den Fans der Königsfamilie auch für ihren guten Geschmack in Sachen Mode bewundert. Ob im eleganten Abendkleid oder schicken Kostüm: Die dreifache Mutter ist immer perfekt zurechtgemacht. Dass sie aber selbst in einem ganz legeren Look immer noch royale Eleganz hat, bewies Kate jetzt – und zwar in einer coolen Kombi aus Blazer, Jeans und Sneakern!

Am Dienstag besuchte die Brünette das Naturkundemuseum in London, in dem ihr das sogenannte Urban Nature Project vorgestellt wurde. Hierbei trug die 39-Jährige ein richtig entspanntes Outfit: Kate kombinierte ein weißes Basic-Shirt mit einem lachsfarbenen Blazer und einer blauen Mom-Jeans. Das Ganze wurde durch weiße Sneaker abgerundet, die die Royal nur locker schnürte – so lässig sah man die zukünftige Königin bisher wohl nie.

Passend zum Projekt des Museums setzte Kate mit ihren Schuhen ein echtes Statement. Bei den Tretern handelt es sich um ein Modell der Marke Veja – das Unternehmen stellt nachhaltige und vegane Schuhe her. Kates Fans dürfte das kaum überraschen: Schließlich ist die royale Fashionista auch für dafür bekannt, ihre Kleidung zu recyceln, statt jeden Look nur einmal zu präsentieren.

Herzogin Kate in London

Herzogin Kate in London, Juni 2021

Herzogin Kate bei dem Besuch des Natural History Museum in London, Juni 2021

