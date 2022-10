Gut gelaunt: Fürstin Charlène strahlt bei Paris Fashion Week

Geht es Fürstin Charlène (44) langsam besser? In den vergangenen Monaten hatte die Monegassin mit ihren gesundheitlichen Problemen immer wieder für Aufsehen gesorgt: Anfang 2021 war sie in Südafrika an einem Hals-Nasen-Ohren-Infekt erkrankt, weswegen sie lange Zeit außerhalb des Fürstentums verbracht hatte. Mittlerweile scheint es der zweifachen Mutter jedoch besser zu gehen, wie vereinzelte öffentliche Auftritte zeigen. Bei der Paris Fashion Week schien Fürstin Charlène nun bester Laune zu sein.

Am vergangenen Dienstag saß die 44-Jährige bei der Laufsteg-Show des Modehauses Louis Vuitton in der ersten Reihe. Entsprechend dem Anlass entschied sich Charlène für ein modisches Sakko mit Karos, unter dem sie eine weiße Bluse und etwas silbernen Schmuck trug. Ihre Haare hatte die ehemalige Profi-Schwimmerin elegant zur Seite gekämmt. Freundlich lächelte die Ehefrau von Fürst Albert (64) in die Kamera und strahlte mit anderen Gästen der Modenschau, darunter Janet Jackson (56), um die Wette. Außerdem ließ sie sich mit dem französischen Unternehmer Bernard Arnault und dessen Tochter Delphine ablichten.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die blonde Schönheit dann ebenfalls einen Eindruck ihrer Reise in die französische Hauptstadt. Die Aufnahme zeigt, wie Charlène auf dem Weg zur Fashion Week nachdenklich aus dem Autofenster blickt. "Es ist schön, wieder in Paris zu sein!", kommentierte sie das Foto schlicht.

Olivier Borde / Bertrand Rindoff / Bestimage Fürstin Charlène, Bernard Arnault und Delphine Arnault im Oktober 2022

Instagram / hshprincesscharlene Fürstin Charlène in Paris, 2022

Getty Images Fürstin Charlène, 2011

