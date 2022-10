Privat anders: Dieter Bohlen schießt gegen Thomas Gottschalk

Dieter Bohlen (68) kann es wohl nicht lassen! Der Musiker ist nicht nur für die spitzen Bemerkungen der DSDS-Kandidaten bekannt – auch an Thomas Gottschalk (72) ließ er in der Vergangenheit kein gutes Haar. Nachdem der Moderator ihn 2021 in der Castingshow vorübergehend ersetzt hatte, machte er sich im Netz über ihn lustig. Nun legte Dieter nach und zog erneut über Thomas her!

Im Interview mit Radio Hamburg wurde der Sänger nun gefragt, was er von seinem TV-Kollegen hält. "Der Gottschalk ist im Fernsehen immer ganz nett. Privat ist er nicht so, wie man sich das vorstellt. Er macht seine Kollegen hinter der Bühne fertig und sagt nicht immer die Wahrheit", wetterte Dieter gegen ihn. Ein Beispiel nannte er aber nicht.

Thomas hat sich bisher noch nicht zu Dieters Diss geäußert – vor gut anderthalb Jahren hatte er die fiesen Sprüche des Poptitans gekonnt gekontert. "Dieter ist, wie er ist. Von Zuspiel hat er noch nichts gehört, die Tore schießt er oder keiner", betonte der 72-Jährige gegenüber Bild.

ActionPress / Krick, Jens Dieter Bohlen bei seinem Comeback-Auftritt, August 2022 in Bonn

Getty Images Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen

Getty Images Thomas Gottschalk bei der Aids Gala in Berlin, Januar 2015

