Dieter Bohlen (67) erlaubt sich ein paar Scherze über seinen DSDS-Vertreter! Krankheitsbedingt konnte der Poptitan nicht mehr bei den diesjährigen Liveshows dabei sein. Somit flimmerte bereits die allerletzte Folge mit dem DSDS-Urgestein über die Bildschirme. Niemand Geringeres als die Fernsehlegende Thomas Gottschalk (70) sprang kurzerhand für ihn ein. Die Zuschauer waren allerdings weniger begeistert von dessen Auftritt als Juror. Für Dieter Grund genug, seinen TV-Kollegen auf die Schippe zu nehmen: Im Netz macht er sich nun über den 70-Jährigen lustig!

Via Instagram liest Dieter nun die meist gestellten Fragen seiner Follower zur vergangenen Folge von DSDS vor – und nimmt Gottschalk damit gehörig auf den Arm. "Die ganz jungen haben gefragt: Wer war dieser ältere Herr? [...] Warum trägt er Haarteile von seiner Oma?", liest der Musikproduzent augenzwinkernd vor und veräppelt den blonden Lockenkopf. "Ja, er macht Werbung für Hörgeräte – aber man kann mit Hörgeräten, glaube ich, auch Musik beurteilen. Das weiß ich aber nicht so genau", scherzt er munter weiter und grinst in die Kamera.

Es gab auch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Sender: "Warum lispelt der Gottschalk, haben die Leute gefragt. Weil RTL ihm ordentlich Kohle gegeben hat und er sich jetzt neue Zähne gekauft hat", witzelt Dieter. Nachdem Thomas ihn selbst mit frechen Sprüchen attackiert hatte, kann man davon ausgehen, dass dies nun die fällige Retourkutsche ist.

