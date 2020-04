Heather Locklear (58) hat allen Grund zur Freude! Die US-Schauspielerin hat einige turbulente Jahre hinter sich. Immer wieder hatte sie gegen ihre Suchtprobleme angekämpft und war sogar wegen häuslicher Gewalt verhaftet worden. Im vergangenen Sommer war sie nur knapp einer Gefängnisstrafe entgangen, hatte sich aber für einen Monat in eine Entzugsklinik begeben müssen. Nun verrät die Blondine überglücklich: Sie hat seit einem Jahr keine Drogen mehr angerührt!

"Heute seit einem Jahr clean!", verkündet Heather am Dienstag in einem Instagram-Post. Ihre Follower freuen sich mit ihr und hinterlassen fleißig Glückwünsche unter dem Beitrag. Ihre "Melrose Place"-Kollegin Laura Leighton schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, Heather. Ich freue mich so für dich, meine Freundin." Und auch Musiker Tommy Lee (57) ist begeistert: "Das ist großartig, du bist heute ein Jahr alt geworden. Alles Gute!"

Während der schwierigen Zeit war ihre Tochter Ava (22) immer an ihrer Seite. An dem Geburtstag ihres Kindes im vergangenen Jahr war die Mama regelrecht ins Schwärmen geraten: "Vor 22 Jahren hat mich Gott mit diesem Engel gesegnet. Danke Ava, für all deine Güte und Stärke. Du bist wirklich eine Inspiration."

VCSO/ MEGA Heather Locklear im Februar 2018

Getty Images Heather Locklear, US-Schauspielerin

Getty Images Heather Locklear mit ihrer Tochter Ava



