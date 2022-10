Erster Auftritt mit Blake: Gwen Stefani immer noch emotional

Eine Erinnerung ist immer noch besonders für Gwen Stefani (53)! Die Sängerin und Blake Shelton (46) gelten für viele als absolutes Traumpaar. Aus einer langjährigen Freundschaft entwickelte sich bei den beiden Musikern Liebe. Im November 2015 machten sie ihre Beziehung offiziell. Mittlerweile sind die Turteltauben auch schon über ein Jahr verheiratet. Jetzt blickte die "Don't Speak"-Interpretin auf die Anfänge ihrer Partnerschaft zurück: Gwen erinnerte sich an ihren ersten Red Carpet mit Blake und wurde emotional!

In der The Kelly Clarkson Show schaute sie sich mit der Moderatorin Kelly Clarkson (40) ihre schönsten Looks an. Bei einem der Outfits betonte Gwen dann: "Das war mein erster öffentlicher Auftritt mit Blake!" Der Abend bedeutet ihr offenbar auch heute noch viel. "Ich schmelze dahin, wenn ich das sehe. Weil das solch ein Moment für mich war – ein guter", erklärte sie, denn normalerweise sei Blake nie auf dem roten Teppich unterwegs.

Doch für seine Gwen schien er und auch die darauffolgenden Jahre gerne Ausnahmen zu machen. So posierten sie bereits mehrmals für die Fotografen auf großen Events – etwa den Grammys. Gwen und ihr Ehemann sehen dabei stets total verliebt aus.

