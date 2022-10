Mitten im Brad-Drama: Angelina Jolie mit Tochter unterwegs

Angelina Jolie (47) scheint sich mit ihren Kids abzulenken. Seit der Trennung im Jahr 2016 führt die Schauspielerin einen Rosenkrieg mit ihrem Ex Brad Pitt (58). Dabei erhob sie bereits schwere Vorwürfe gegen den Hollywoodstar. Er soll ihr und den Kindern gegenüber sogar gewalttätig geworden sein und seine Familie mit Alkohol überschüttet haben. Brad wies die Anschuldigungen jedoch strikt von sich. Inmitten des Dramas wurde Angelina nun mit ihrer Tochter Vivienne (14) gesichtet.

Auf neuen Paparazzibildern ist die 47-Jährige in Los Angeles zu sehen. Offenbar will die "Maleficent"-Darstellerin trotz der zahlreichen Schlagzeilen an ihrem Alltag festhalten. Am Mittwoch erledigte sie mit ihrer Tochter Vivienne einige Lebensmitteleinkäufe. Dazu trug Angelina ein langes weißes Kleid. Die 14-Jährige hingegen hielt es legerer und war in einer grauen Jogginghose und einem weißen T-Shirt unterwegs.

Der Zoff zwischen ihren Eltern geht offenbar auch an ihren sechs Kindern nicht spurlos vorbei. Nach Angelinas Anschuldigungen soll das Verhältnis zu ihrem Vater schwer gelitten haben, wie eine Quelle gegenüber TMZ berichtete. Brad habe eine "begrenzte und angespannte Beziehung wegen ihrer Entfremdungs-Kampagne", behauptete der Insider.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Januar 2007

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Töchtern Zahara und Vivienne

Getty Images Brad Pitt mit seinen Kindern und Eltern, 2014

