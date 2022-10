Nach Start seiner TV-Show: Jamie Oliver wurde verprügelt

Brutal! Jamie Oliver (47) ist schon ein alter Show-Hase. Aus der internationalen Kochwelt ist der Brite mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Mit seiner ersten Kochsendung "The Naked Chef" wurde er sprunghaft bekannt und auch im deutschen Fernsehen erreichte die Show einen Kultstatus. Mittlerweile erinnert sich der TV-Koch auch an die Schattenseiten dieses Erfolges. Jetzt verriet Jamie, dass er damals verfolgt und sogar verprügelt wurde!

In einem Interview mit Gala ermöglichte Jamie nun weitere Blicke hinter die Kulissen seiner damaligen Hit-Show "The Naked Chef". "Als meine Show durch die Decke ging, wurde ich zum Feind Nummer eins bei den Männern in England. Ich war Konkurrenz", berichtete der 47-Jährige. Grund dafür soll seine revolutionierte Rollenverteilung in der Küche gewesen sein, die besonders seinen weiblichen Zuschauern gefiel. "Ich wurde verfolgt und auch ein paarmal von Typen verprügelt. Denn ihre Freundinnen sagten: 'Warum koche ich sieben Tage die Woche? Warum kannst du nicht wie Jamie sein?'", erzählte er weiter.

Dass er nichts von Rollenverteilung in der Küche hält, bestätigte Jamie erneut: "Männer haben ein bisschen lange gebraucht, um zu kapieren: Kochen ist nicht nur etwas für Mädchen, sondern mit Kochen kommt man an die Mädchen ran!" Das scheint bei Jamie gut geklappt zu haben, denn der gute Freund von Tim Mälzer (51) ist mittlerweile Vater von fünf Kindern.

Action Press Jamie Oliver früher

Getty Images Jamie Oliver moderiert

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver mit seinen Söhnen River Rocket und Buddy Bear

