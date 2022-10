Nach Trauerphase: Prinz William und Kate strahlen bei Besuch

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) haben gute Laune! Die Trauerphase für Queen Elizabeth II. (✝96) wurde etwa eine Woche nach ihrer Beisetzung aufgehoben und im britischen Palast kehrte Alltag ein. Das bedeutete auch für den Prinzen und die Prinzessin von Wales, dass sie ihre königlichen Pflichten wieder aufnahmen. Das hießt auch, dass kein Schwarz mehr getragen werden muss. Bei einem Besuch in Nordirland setzten William und Kate nun auf fröhlichere Farben.

Das Hello! Magazine berichtete, dass William und Kate heute in der nordirischen Stadt Belfast angekommen sind. Dort wurden sie von der Bürgermeisterin begrüßt und sie planten, daraufhin eine Wohltätigkeitsorganisation zu besuchen. Bei ihrer Ankunft strahlte vor allem Kate in ihrem hellblauen, bodenlangen Mantel, der dazu passenden Bluse und dunkelblauen Hosen. Ihr Mann hatte sich der maritimen Farbe angepasst und trug unter seinem dunkelgrauen Jackett einen blauen Pullover.

Vor ihrem Auftritt in Belfast durfte Kate erstmals als frisch gebackene Prinzessin von Wales alleine einen Termin wahrnehmen. Am Mittwoch besuchte sie die Entbindungsstation eines Krankenhauses und sprach mit den Ärzten und Schwestern über die Unterstützung, die sie den werdenden Müttern zukommen lassen. Als Highlight durfte sie sich dann noch mit den frischgebackenen Mamas auf der Frühchenstation unterhalten und sogar ein Baby im Arm halten.

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2022

Getty Images Prinz William in Nord-Irland, Oktober 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei ihrem Besuch in Wales, September 2022

