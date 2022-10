Überraschender Aufenthalt: Prinzessin Anne besucht New York

Erst vor wenigen Wochen verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) im Alter von 96 Jahren. Elizabeths ältester Sohn König Charles III. (73) und seine Frau Camilla (75) feierten vor wenigen Tagen nach dem Ende der Trauerzeit ihren ersten Besuch in Schottland. Auch die Tochter der Queen machte sich auf den Weg in die Ferne. Jetzt wurde Prinzessin Anne (72) in New York City gesichtet.

Anne besuchte diese Woche das National Lighthouse Museum in New York im Rahmen ihrer Kulturinitiative "Licht für zukünftige Generationen". Auch das Museum war begeistert von dem Besuch des Ehrengasts und ernannte sie zur Ehrenvorsitzenden. "Wir haben uns gefreut, Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Anne heute auf Staten Island begrüßen zu dürfen", heißt es auf dem offiziellen Account des New Yorker Verkehrsministeriums auf Twitter. Zudem wurde ein Foto der 72-Jährigen auf einer Fähre veröffentlicht.

Am Abend des 5. Oktobers wurde Anne am John-F.-Kennedy-Flughafen in New York gesichtet. Laut DailyMail trug die 72-Jährige zwei unauffällige Taschen, während sie sich auf den Weg durch die Sicherheitskontrollen machte. Prinzessin Anne soll kurz darauf ganz bodenständig mit einem Linienflug zurück nach England gereist sein.

Getty Images König Charles III., die Queen und Prinzessin Anne im September 2018

Getty Images Queen Elizabeth II, König Charles und Prinzessin Anne

John Swannell / Kensington Palace Prinzessin Anne in Gatcombe Park

