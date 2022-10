Nach Reunion: Sylvester Stallone und Jennifer genießen Date

Sylvester Stallone (76) und Jennifer Flavin (54) nehmen sich Zeit füreinander! Vor wenigen Wochen hatten der Schauspieler und seine Frau ihre Trennung öffentlich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie auch schon die Scheidung eingereicht. Doch dann machten sie einen Rückzieher: Nach einer Aussprache haben die beiden beschlossen, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben. Nun wurden Sylvester und Jennifer erstmals wieder bei einem Date gesichtet!

Paparazzi lichteten den "Rambo: Last Blood"-Darsteller und seine Liebste am Donnerstagabend Arm in Arm in New York ab. Beide haben sich richtig schick gemacht: Sylvester trägt einen dunkelblauen Anzug und Jennifer ein elegantes schwarzes Kleid. Das Paar soll zuvor gemeinsam in einem Restaurant zu Abend gegessen haben.

Auch wenn Sylvester und Jennifer wieder sehr glücklich miteinander aussehen, hängt der Haussegen angeblich noch etwas schief. "Sie haben ihre Differenzen, aber in einer langjährigen Ehe wie der ihren wäre es schwierig, sie zu beenden und ihr Vermögen aufzuteilen", verriet ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber People. Dennoch sollen sie im Großen und Ganzen jetzt besser über ihre Probleme reden können.

Anzeige

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone mit seiner Frau Jennifer und ihren drei gemeinsamen Töchtern im Mai 2021

Anzeige

ActionPress Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Oktober 2022 in New York

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Mai 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass man die beiden bald wieder zusammen auf dem roten Teppich sieht? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de