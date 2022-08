Michelle Hunziker trägt Ring von Ex-Mann Tomaso Trussardi!

Hängt Michelle Hunziker (45) immer noch an ihrem Ex-Mann Tomaso Trussardi (39)? Nach sieben Jahren Ehe trennte sich das Paar Anfang dieses Jahres! Doch obwohl die dreifache Mama mittlerweile einen neuen Mann an ihrer Seite hat, scheint sie ihren Ex-Mann noch nicht ganz loslassen zu wollen: In Mailand wurde Michelle jetzt mit einem Schmuckstück gesehen, das ihr einst Tomaso geschenkt hatte!

Zuletzt verabschiedete sich die Wetten, dass..?-Moderatorin in Mailand von ihren beiden jüngsten Töchtern Celeste (7) und Sole (8), die einige Tage Urlaub bei ihrem Papa Tomaso verbringen wollen – dabei fiel vor allem eins auf: Michelle trug einen Ring, den Tomaso ihr während der gemeinsamen Ehe geschenkt hatte! Dazu trug die blonde Schönheit einen weißen Jumpsuit und dazu passende Sneaker. Um das Outfit rund um den glänzenden Klunker komplett zu machen, wählte Michelle außerdem eine weiße Handtasche und einen Sonnenhut.

Dass Michelle den Ring ihres Ex-Mannes trug, scheint aber nicht weiter verwunderlich zu sein – schon in der Vergangenheit betonten die geschiedenen Eheleute, weiterhin für ihre gemeinsamen Kinder zusammenzuhalten! So feierten Michelle und Tomaso im vergangenen April zusammen das Osterfest: In den Dolomiten genossen die 45-Jährige und der gebürtige Italiener die gemeinsame Zeit.

MEGA Michelle Hunziker im Juli 2022

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, 2015

MEGA Michelle Hunziker im Juli 2022

