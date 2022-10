Zuckersüßes Foto: Nick Cannon kuschelt mit Töchterchen Onyx

Nick Cannon (41) scheint seinem Nachwuchs so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken. Vor wenigen Wochen hatte der Komiker überglücklich verkündet, dass sein neuntes Kind das Licht der Welt erblickt habe. Gemeinsam mit seiner Freundin LaNisha Cole durfte er eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Auch wie ihr Sprössling heißt, verrieten die stolzen Eltern bereits: Die Kleine hört auf den Namen Onyx Ice Cole Cannon. Nun teilte Nick ein süßes Papa-Tochter-Bild.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 41-Jährige nun ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er ausgiebig mit Onyx kuschelt. Offenbar war die gemeinsame Zeit sowohl für den Säugling als auch für seinen Papa mehr als entspannend, denn auf dem Foto ist zu erkennen, dass Nick und seine Tochter beide eingeschlafen sind. "Onyx hatte die richtige Idee [...] Meditation und Erholung bringen den Geist in Einklang!", kommentierte Nick den Schnappschuss humorvoll.

Unter dem Beitrag brachten die Follower dann ihre Begeisterung über die süße Momentaufnahme zum Ausdruck. "Sie ist so wunderbar" oder "Das beste Gefühl in der Welt", lauteten nur einige Kommentare der entzückten Fans. Andere Nutzer konnten es sich jedoch nicht verkneifen, einige Scherze über den mittlerweile Zehnfachpapa zu machen. "Zu Weihnachten musst du viele Häuser besuchen, St. Nick, also ruh dich aus", scherzte beispielsweise ein Supporter.

Instagram / misslanishacole Nick Cannons Tochter Onyx im September 2022

Instagram / nickcannon Nick Cannon und LaNisha Cole mit ihrer Tochter Onyx im September 2022

Instagram / misslanishacole LaNisha Cole und ihre Tochter Onyx

