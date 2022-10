Das denkt Peter von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehefrau

Ist Peter nach der Heirat mit Jaqueline immer noch hin und weg von ihr? Der 34-Jährige traf im Rahmen des TV-Experiments Hochzeit auf den ersten Blick die 26-Jährige – allerdings erst vorm Traualtar. Als er sie zum ersten Mal sah, machte er große Augen und wirkte von ihrer Ausstrahlung total begeistert. Hat sich dieser Eindruck im Laufe der ersten Stunden gehalten?

Im Interview mit Promiflash erzählte Peter, dass sich sein erstes Bild von Jaqueline schnell geändert habe – und zwar noch mehr ins Positive. "In allen Gesprächen, die wir hatten, hat man sofort gemerkt, dass wir zwei Teile eines Ganzen sind, die lediglich in Deutschland verteilt waren." Auch sein Umfeld habe super auf die Mönchengladbacherin reagiert. "Ich hätte nicht im Ansatz gedacht, dass sie direkt so gut aufgenommen wird", freute sich der Polizeibeamte.

Jaqueline betonte ebenfalls, dass sie mittlerweile einen anderen, besseren Eindruck von Peter habe. "Er hat sich einfach weiter ins Positive gesteigert", schwärmte die Stationssekretärin eines Krankenhauses. Ihre Freunde und Verwandten sollen bombastisch auf ihren Ehemann reagiert haben: "Besser hätte es nicht sein können."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022

Anzeige

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de